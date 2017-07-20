Смольный одобрил строительство путепровода для "Аллегро" на Белоостровском шоссе. Протяженность железнодорожной ветки составит 28 км. Об этом сообщается на официальном сайте Смольного.
"Необходимость строительства объекта обусловлена ликвидацией переезда участка "Петербург – Бусловская" для организации скоростного движения поездов", - говорится в сообщении городского правительства.
Протяженность переезда равна 2,4 км. Все согласования и заключения получены без замечаний. Заниматься постройкой объекта будет ООО "КРТ Система".
Новый путепровод - часть комплексного инвестпроекта, с его помощью него грузовое движение планируется постепенно вывести на линию Выборг - Каменногорск - Лосево - Сосново - Ручьи и освободить линию Петербург - Выборг для поезда "Аллегро".