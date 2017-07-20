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Смольный одобрил строительство путепровода для "Аллегро" на Белоостровском шоссе

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© Фото: Алексей Никольский / РИА "Новости"

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Протяженность железнодорожной ветки составит 28 км.

Смольный одобрил строительство путепровода для "Аллегро" на Белоостровском шоссе. Протяженность железнодорожной ветки составит 28 км. Об этом сообщается на официальном сайте Смольного.

"Необходимость строительства объекта обусловлена ликвидацией переезда участка "Петербург – Бусловская" для организации скоростного движения поездов", - говорится в сообщении городского правительства.

Протяженность переезда равна 2,4 км. Все согласования и заключения получены без замечаний. Заниматься постройкой объекта будет ООО "КРТ Система".

Новый путепровод - часть комплексного инвестпроекта, с его помощью него грузовое движение планируется постепенно вывести на линию Выборг - Каменногорск - Лосево - Сосново - Ручьи и освободить линию Петербург - Выборг для поезда "Аллегро".

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