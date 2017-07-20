Смольный одобрил строительство путепровода для "Аллегро" на Белоостровском шоссе

Лучшее в Петербурге

Куда сходить в Петербурге в июле

Традиционно в самый теплый месяц года Северную столицу заполнят фестивали. Все от классической до электронной музыки и джаза, День Достоевского, речной карнавал, оперный фестиваль на свежем воздухе и многое другое - «Санкт-Петербург.ру» помогает разобраться в насыщенной программе и ничего не упустить.

Единение с природой: пять удобных кемпингов вблизи Петербурга

Собрать рюкзак и сбежать из пыльного мегаполиса - «Санкт-Петербург.ру» предлагает несколько вариантов, где можно надышаться лесом, искупаться в озере и отвлечься от городской суеты.

«Але, я на Думской!»: пять драйвовых баров Петербурга

Пересечение Думской и Ломоносова давно стало визитной карточкой ночного Петербурга. «Санкт-Петербург.ру» подскажет несколько баров и клубов, где точно не будет скучно.