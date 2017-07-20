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В Петербурге будет создан объединенный Совет ректоров

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Выпускники ИТМО
© Фото: Instagram / @hazelkern

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В него войдут представители образовательных учреждений как Северной столицы, так и Ленобласти.

В Петербурге будет создан объединенный Совет ректоров. В него войдут представители образовательных учреждений как Северной столицы, так и Ленобласти. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Должность председателя в новом совете получил ректор Университета технологий и дизайна Алексей Демидов. Почетным президентом организации стал руководитель НИУ ИТМО Владимир Васильев.

Спор между двумя лидерами начался еще полтора месяца назад, в начале июня. Тогда вместо городского Совета ректоров под началом Васильева, который существует уже 45 лет, был создан альтернативный Совет, который возглавил Демидов.

Новый Совет отличался лишь тем, что вошли в него только ректоры государственных вузов (их было около двадцати), в том числе ректор Санкт-Петербургского государственного университета Николай Кропачев. При этом Владимира Васильева в это объединение не пригласили.

О причинах, которые привели к расколу, представители сторон публично не высказывались. Сейчас же, спустя полтора месяца, конфликт разрешился: на совместном заседании, которое вели Демидов и Васильев вдвоем, было принято решение о слиянии организаций и создании нового, объединенного Совета ректоров

В ближайшее время в устав старого совета ректоров (новая организация создается на его базе) будут внесены изменения. Во-первых, в президиум войдут одиннадцать человек вместо нынешних шестнадцати, и абсолютное большинство из них составят ректоры государственных вузов.

Во-вторых, войти в состав нового совета смогут только непосредственные руководители вузов с действующей государственной аккредитацией — это ректоры и президенты (если от одного учебного заведения войдут два человека, голос получит только один из них). Сейчас же в уставе совета говорится, что получить членство в нем могут не только ректоры и президенты, но и "иные граждане". Выборы руководства организации будут проводиться каждые два года (сейчас срок полномочий председателя совета составляет пять лет).

По словам источника "Коммерсанта" в ректорском сообществе, изначально конфликт был связан с ослаблением позиций Владимира Васильева на федеральном уровне. Поводом к преобразованию совета стало, в том числе, его активное участие в региональной политике: так, в марте этого года несколько ректоров, в том числе господин Васильев, подписали обращение к губернатору Петербурга с просьбой ускорить процесс передачи Русской православной церкви Исаакиевского собора. Кроме того, именно совет ректоров под руководством Владимира Васильева стал инициатором выдвижения кандидатуры патриарха Кирилла в почетные граждане Петербурга.

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