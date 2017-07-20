Названа причина обысков в филиале Морского банка в Петербурге

Обыски в филиале Морского банка в Петербурге, которые прошли вечером 19 июля, связаны с уголовным делом о незаконном обналичивании двух млрд рублей. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

Сотрудники Главного следственного управления ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти и оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции получили информацию, согласно которой через открытый в Морском банке счет осуществлялись операции по мнимым сделкам.

Они служили прикрытием для проводки денежных средств с последующим их обналичиванием. По версии следствия, с 2014 по 2016 годы через счет фиктивной компании прошли два млрд рублей.

В декабре 2016 года по делу о незаконной банковской деятельности (статья 172 УК) были задержаны предполагаемый лидер «обнальщиков» Владимир Савчук по прозвищу «Генерал» и несколько его сподвижников.

Морской банк специализируется на обслуживании корпоративных клиентов, преимущественно предприятий водного транспорта. Его услугами пользуются Росморпорт, торговый порт в Усть-Луге, Российский речной регистр и другие. Банк в том числе упоминался в числе других организаций, причастных к схеме вывода за рубеж 22 млрд долларов через Молдавию.