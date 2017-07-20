Петербургу днем 20 июля обещают ливни. Температура воздуха днем - от 16 до 18 градусов. Об этом говорится в ежедневном прогнозе ГУ МЧС по Петербургу.

"Переменная облачность. Ночью и во второй половине дня кратковременные дожди, днем местами ливневого характера. Ветер юго-западный, западный 3-8 м/с", - говорится в сообщении ведомства.

Атмосферное давление существенно меняться не будет. Восход солнца был в 04:12, закат будет в 21:56. После заката температура воздуха опустится до плюс 14 градусов, будет частично облачно, дождей не обещают.