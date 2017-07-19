В Петербурге хотят запретить продажу вейпов несовершеннолетним

В Петербурге вслед за Ленобластью хотят запретить продажу вейпов несовершеннолетним. Новый законопроект планируют принять осенью, когда депутаты Законодательного собрания выйдут из отпуска.

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Подготовку проекта закона сейчас завершает комитет по законодательству. По словам председателя комитета Дениса Четырбока, летние каникулы позволили авторам проекта более детально его проработать.

"Порой подростки сами не осознают, какой опасности себя подвергают. Так, при употреблении вейпа несовершеннолетний сам может регулировать количество поступающего никотина, его высокие дозы могут вызвать настоящую зависимость. По сути, это тренировка курения", - отметил Четырбок.

Нарушителей нового закона после его принятия будут наказывать штрафом с максимальной суммой 50 тыс. рублей. В июне текущего года аналогичный закон приняли депутаты Ленобласти.