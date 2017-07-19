  • 19 Июль 2017
USD 20.07.2017 59.2418 -0.1287
USD ММВБ 20:17 58.96120  
EUR 20.07.2017 68.2762 -0.1246
EUR ММВБ 20:17 67.9100  
Нефть($) 19.07.2017 49.41 +1.44
Нефть(p) 19.07.2017 2927.14 +79.14

В Петербурге хотят запретить продажу вейпов несовершеннолетним

Автор:


© Фото: Vaping360 / Flickr

Темы дня

Новый законопроект планируют принять осенью, когда депутаты ЗакСа выйдут из отпуска.

В Петербурге вслед за Ленобластью хотят запретить продажу вейпов несовершеннолетним. Новый законопроект планируют принять осенью, когда депутаты Законодательного собрания выйдут из отпуска.

Читать также: 

Кто такие вейперы и как родилась новая субкультура

Подготовку проекта закона сейчас завершает комитет по законодательству. По словам председателя комитета Дениса Четырбока, летние каникулы позволили авторам проекта более детально его проработать.

"Порой подростки сами не осознают, какой опасности себя подвергают. Так, при употреблении вейпа несовершеннолетний сам может регулировать количество поступающего никотина, его высокие дозы могут вызвать настоящую зависимость. По сути, это тренировка курения", - отметил Четырбок.

Нарушителей нового закона после его принятия будут наказывать штрафом с максимальной суммой 50 тыс. рублей. В июне текущего года аналогичный закон приняли депутаты Ленобласти.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Куда сходить в Петербурге в июле

    Традиционно в самый теплый месяц года Северную столицу заполнят фестивали. Все от классической до электронной музыки и джаза, День Достоевского, речной карнавал, оперный фестиваль на свежем воздухе и многое другое - «Санкт-Петербург.ру» помогает разобраться в насыщенной программе и ничего не упустить.

    читать далее →

    Единение с природой: пять удобных кемпингов вблизи Петербурга

    Собрать рюкзак и сбежать из пыльного мегаполиса - «Санкт-Петербург.ру» предлагает несколько вариантов, где можно надышаться лесом, искупаться в озере и отвлечься от городской суеты.

    читать далее →

    «Але, я на Думской!»: пять драйвовых баров Петербурга

    Пересечение Думской и Ломоносова давно стало визитной карточкой ночного Петербурга. «Санкт-Петербург.ру» подскажет несколько баров и клубов, где точно не будет скучно.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Царская одежда: как производят меховые изделия

    «Санкт-Петербург.ру», вооружившись пословицей «готовь сани летом», отправился на одно из самых популярных меховых производств города, чтобы узнать, как сегодня шьют шубы, а также с чем их лучше носить и почему вообще меха имеют бешенную популярность у женщин всего мира.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

    «Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    18.07.17
    Отдых в рассрочку: стоит ли брать кредит на отпуск?
    17.07.17
    Где купить участки в Ленинградской области?
    17.07.17
    Теплообменники Альфа Лаваль – передача тепла по максимуму!
    05.07.17
    Что следует учитывать, выбирая клининговую компанию
    04.07.17
    Все рестораны, кафе и бары на одном сайте – сервис онлайн-бронирования столиков в ресторанах «ТоМесто»
    03.07.17
    Старинные российские монеты сегодня
    03.07.17
    Универсальность и другие преимущества декоративной штукатурки
    03.07.17
    Лазерная резка металла – разнообразие доступных деталей

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm