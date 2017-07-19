Экс-глава "Почты России" с премией 95 млн рублей получил почетную грамоту

Бывший генеральный директор "Почты России" Дмитрий Страшнов, который прославился рекордной премией в 95 млн рублей, получил почетную грамоту. Соответствующий указ подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, Страшнов награжден за трудовые успехи и большой вклад, внесенный в развитие почтовой связи. Экс-чиновник руководил "Почтой России" с 2013 года. Медведев отметил, что за это время был запущен крупнейший логистический центр во Внуково, а сотрудникам организации дважды повышали зарплату.

При этом у Страшнова был контракт с "Почтой России" до конца июня 2017 года. В начале июля 2017 года временно исполняющим обязанности гендиректора ФГУП "Почта России" назначена Ольга Осина.

Слухи об отставке Страшнова появились в начале текущего года. В ноябре 2016-го Генпрокуратура России установила факт незаконной выплаты ему премии в размере более 95 млн рублей и потребовала возбудить уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями. В "Почте России" тогда заявляли, что Страшнов получил 95 млн рублей в качестве премии за 2014 год. Его оклад при этом оставлял 307 тыс. рублей в месяц.