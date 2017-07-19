В Петербурге обыскивают филиал Морского банка

В Петербурге вечером 19 июля обыскивают филиал Морского банка. Сотрудники Следственного комитета в сопровождении СОБРа пришли в бизнес-центр «Балтика» на Гапсальской улице. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

Сейчас в филиале банка, расположенном на первом этаже, идет выемка документов. В банке косвенно подтвердили следственные мероприятия, уточнив, что комментарии «пока давать некому», так как все руководство занято.

Морской банк специализируется на обслуживании корпоративных клиентов, преимущественно предприятий водного транспорта. Его услугами пользуются Росморпорт, торговый порт в Усть-Луге, Российский речной регистр и другие.

Морской банк упоминался в числе других организаций, причастных к схеме вывода за рубеж 22 млрд долларов через Молдавию.

Днем ранее, 18 июля, в Петербурге также прошли обыски в филиале банка «Югра». МВД задержало двух сотрудников по уголовному делу о незаконной банковской деятельности.