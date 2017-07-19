В Петербурге возбудили уголовное дело об оскорблении чувств язычника. Женщину обвиняют сразу по двум статьям УК РФ - ст. 148 "нарушение права на свободу совести и вероисповеданий" и 282 "возбуждение ненависти либо вражды". Об этом администратор сообщества язычников "Яблоки Идунн" Наталья Телегина рассказала на своей странице "ВКонтакте".

"Хочу поделиться подробностями своего уголовного дела об оскорблении чувств верующих моими картинками из сохраненки: оказывается, дело было возбуждено на основании жалобы некоего Салтыкова Евгения из Петербурга, которого жутко оскорбила картинка из моего паблика "Яблоки Идунн", и он не поленился подать в суд", - написала Наталья.

Поводом для разбирательства стала стилизованная картинка викинга, замахивающегося молотом на горящий храм.

"Я считаю недопустимым публичное распространение подобных материалов. Они выставляют мою религию (Асатру) как экстремистскую идеологию, что не соответствует действительности, и этим подвергают опасности свободу вероисповедания, мою собственную и моих близких. Кроме этого, распространение таких материалов угрожает обществу культивированием неуважения к чужим ценностям, в данном случае религиозным", - объяснил Евгений Салтыков на своей странице "ВКонтакте".