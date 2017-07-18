Большеохтинский проспект частично перекрыли до 24 июля. Об этом сообщается на официальном сайте Государственной административно технической инспекции (ГАТИ).

С шести часов утра 18 июля до шести часов утра 20 июля перекрыт участок по Большеохтинскому от улицы Панфиловой до шоссе Революции, включая перекресток с улицей Панфиловой.

Сразу после его открытия с шести часов утра 20 июля до шести часов утра 22 июля закроют участок Большеохтинского от Красногвардейской площади до улицы Панфилова. С 22 по 24 июля будет перекрываться развязка у Малоохтинского моста.

На время перекрытий движения транспорта изменятся маршруты автобусов номер 22, 105 и 181, рассказали в комитете по транспорту Смольного. Автобусы направлены:

- маршрут номер 22: от конечной остановки "Двинская улица" по действующей трассе до Красногвардейской площади, далее по Красногвардейской площади, Среднеохтинскому проспекту, шоссе Революции и далее по действующей трассе до конечной остановки "Улица Стасовой" (в обратном направлении - по действующей трассе без изменений);

- маршрут номер 105: от конечной остановки "Пискаревка" по действующей трассе до шоссе Революции, далее по шоссе Революции, Среднеохтинскому проспекту, Красногвардейской площади и далее по действующей трассе до конечной остановки "Московский вокзал" (в оба направления);

- маршрут номер 181: от конечной остановки "Улица Маршала Тухачевского" по действующей трассе до шоссе Революции, далее по шоссе Революции, Среднеохтинскому проспекту, Красногвардейской площади и далее по действующей трассе до конечной остановки "Площадь Репина" (в обратном направлении - по действующей трассе без изменений).