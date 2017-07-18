В Гостином дворе месяц будут объявлять об "учебном задымлении". Мероприятия плановые и связаны с пожарной охраной, пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на пресс-службу Гостиного двора.

Первые сообщения по громкой связи петербуржцы услышали сегодня утром, 18 июля. "Никакого задымления нет. Подобные учения будут продолжаться еще месяц", - рассказали в Гостином дворе.

В тревожном сообщении говорится, что посетителей торгового центра просят без паники покинуть Гостиный двор из-за задымления в одном из помещений.

Видео: Фонтанка.ру"