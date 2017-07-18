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Правительство отказалось дать Росгвардии доступ к врачебной тайне

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© Фото: Илья Питалев / РИА «Новости»

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Бойцы хотели запрашивать информацию о тех, кто хочет получить водительские права, лицензию частного детектива или разрешение на владение оружием.

Правительство РФ отказалось дать Росгвардии доступ к врачебной тайне. Бойцы хотели запрашивать информацию о тех, кто хочет получить водительские права, лицензию частного детектива или разрешение на владение оружием. Об этом сообщают «Ведомости».

«Предоставление указанных сведений, составляющих врачебную тайну, будет затрагивать интересы широкого круга лиц», - к такому выводу пришло правительство. При этом, по мнению юристов правительства, в законопроекте отсутствует обоснование необходимости предоставления правоохранительным органам таких полномочий.

Законопроект, предполагающий внесение поправок в законодательство о Росгвардии и МВД, был внесен в нижнюю палату председателем комитета Госдумы по безопасности Василием Пискаревым и его первым заместителем Эрнестом Валеевым (оба – «Единая Россия») в конце 2016 года.

Эти медицинские справки сплошь и рядом получают сомнительными способами, и они не отражают реального состояния здоровья их предъявителей, поясняет соавтор законопроекта Валеев. Не секрет, что объявления об оформлении таких справок за час можно увидеть на улицах и в других общественных местах, отмечает он.

«Именно поэтому мы предложили дать Росгвардии право запрашивать информацию о медицинских противопоказаниях», - сказал Валеев. Возражения о том, что тем самым будет раскрыта врачебная тайна, представляются депутату неубедительными – ведь медицинские учреждения могут предоставить информацию о противопоказаниях, не раскрывая эту тайну, от них не требуется перепроверять диагностику человека, достаточно лишь ответа о наличии или отсутствии противопоказаний.

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