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В Петербурге на морских свинках испытают новую вакцину от Эболы‍

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© Фото: foto-zverey.ru

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ФГБУ НИИ гриппа ищет ученых, которые до конца 2017 года займутся тестами за восемь млн рублей.

В Петербурге на морских свинках испытают новую вакцину от Эболы‍. ФГБУ НИИ гриппа ищет ученых, которые до конца 2017 года займутся тестами за восемь млн рублей. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".

Группа ученых должна будет изучить эффективность субстанции MNR 857 в противодействии лихорадке Эбола на морских свинках. Для этого специалистам необходимо будет провести эксперимент в два этапа, используя не менее 168 беспородных свинок массой тела 200-250 грамм.

Животных разделят на две группы: одной введут препарат спустя час после заражения, другой - через 48 часов. Каждую из групп также необходимо разделить на подгруппы, особям каждой из которых предлагается вкалывать разное количество препарата.

"За животными проводят ежесуточное наблюдение с регистрацией появления симптомов экспериментальной лихорадки Эбола (состояние шерстного покрова, подвижность, наличие геморрагий). По результатам исследования определяют выживаемость и среднюю продолжительность жизни животных до гибели", - говорится в техническом задании.

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