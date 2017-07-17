  • 17 Июль 2017
USD 18.07.2017 59.0657 -0.8149
USD ММВБ 20:16 59.26470  
EUR 18.07.2017 67.6184 -0.7413
EUR ММВБ 20:16 67.9190  
Нефть($) 17.07.2017 48.98 0.24
Нефть(p) 17.07.2017 2893.04 -25.54

ФСИН попросила на год продлить Навальному испытательный срок

Автор:


© Фото: Евгений Фельдман для проекта "Это Навальный"

Темы дня

Просьба ведомства связана с тем, что за акцию 12 июня оппозиционеру назначили 25 суток административного ареста.

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) попросила суд на год продлить испытательный срок Алексею Навальному. Просьба ведомства связана с тем, что за акцию протеста 12 июня оппозиционеру назначили 25 суток административного ареста.

Навального также предупредили, что за нарушения ему могут заменить условный срок на реальный, сообщает "Интерфакс". Ранее, 11 июля, в Симоновский суд Москвы уже поступило ходатайство ФСИН о замене условного срока Навального на реальный. Затем выяснилось, что документ не был подписан, а во ФСИН заявили, что ничего не отправляли.

До этого ФСИН уже дважды просила суд отправить Навального в колонию за нарушение требований условного наказания: в 2015 году по первому делу "Кировлеса", а в 2016 году по делу "Ив Роше". Оба раза суды отказывали ФСИН.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Куда сходить в Петербурге в июле

    Традиционно в самый теплый месяц года Северную столицу заполнят фестивали. Все от классической до электронной музыки и джаза, День Достоевского, речной карнавал, оперный фестиваль на свежем воздухе и многое другое - «Санкт-Петербург.ру» помогает разобраться в насыщенной программе и ничего не упустить.

    читать далее →

    Пять контактных зоопарков Петербурга, где вас никто не укусит

    Тропические бабочки, страусы, козы и питоны – этих и других животных можно увидеть в интерактивных зверинцах Северной столицы. «Санкт-Петербург.ру» расскажет о самых интересных из них.

    читать далее →

    «Але, я на Думской!»: пять драйвовых баров Петербурга

    Пересечение Думской и Ломоносова давно стало визитной карточкой ночного Петербурга. «Санкт-Петербург.ру» подскажет несколько баров и клубов, где точно не будет скучно.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Царская одежда: как производят меховые изделия

    «Санкт-Петербург.ру», вооружившись пословицей «готовь сани летом», отправился на одно из самых популярных меховых производств города, чтобы узнать, как сегодня шьют шубы, а также с чем их лучше носить и почему вообще меха имеют бешенную популярность у женщин всего мира.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

    «Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    17.07.17
    Где купить участки в Ленинградской области?
    17.07.17
    Теплообменники Альфа Лаваль – передача тепла по максимуму!
    05.07.17
    Что следует учитывать, выбирая клининговую компанию
    04.07.17
    Все рестораны, кафе и бары на одном сайте – сервис онлайн-бронирования столиков в ресторанах «ТоМесто»
    03.07.17
    Старинные российские монеты сегодня
    03.07.17
    Универсальность и другие преимущества декоративной штукатурки
    03.07.17
    Лазерная резка металла – разнообразие доступных деталей
    03.07.17
    Обзор интернет-магазина EuroMade

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm