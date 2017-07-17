ФСИН попросила на год продлить Навальному испытательный срок

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) попросила суд на год продлить испытательный срок Алексею Навальному. Просьба ведомства связана с тем, что за акцию протеста 12 июня оппозиционеру назначили 25 суток административного ареста.

Навального также предупредили, что за нарушения ему могут заменить условный срок на реальный, сообщает "Интерфакс". Ранее, 11 июля, в Симоновский суд Москвы уже поступило ходатайство ФСИН о замене условного срока Навального на реальный. Затем выяснилось, что документ не был подписан, а во ФСИН заявили, что ничего не отправляли.

До этого ФСИН уже дважды просила суд отправить Навального в колонию за нарушение требований условного наказания: в 2015 году по первому делу "Кировлеса", а в 2016 году по делу "Ив Роше". Оба раза суды отказывали ФСИН.