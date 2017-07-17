Турция запретила въезд четырем тыс. россиян из-за возможной связи с ИГ

Турецкие власти запретили въезд в страну четырем тыс. россиян из-за возможной связи с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МВД Турции.

Всего в черный список лиц попали около 54 тыс. иностранец из 146 стран. Лидирующие позиции здесь занимают граждане Саудовской Аравии (более семи тыс.), Туниса (более четырех тыс.) и РФ.

Среди пяти тыс. иностранцев, депортированных из Турции за связи с ИГ с 2011 года, больше всего граждан РФ (804), далее следуют Индонезия (435) и Таджикистан (308).