ВЦИОМ: Главные страхи россиян - рост цен и военные конфликты

Главные страхи россиян - рост цен и военные конфликты. К такому выводу пришли эксперты ВЦИОМ. Опрос был проведен 22-27 июня среди 1600 человек в 130 населенных пунктах 46 регионов РФ. Об этом сообщает "Интерфакс".

Социологи выяснили у россиян, как они оценивают вероятность появления тех или иных проблем в своей жизни. На основе ответов они рассчитали индекс страхов, который измеряется в пунктах и может колебаться от -100 до 100. Чем выше значение индекса, тем более вероятным кажется россиянам наступление проблемы.

Как показал опрос, с начала года на "карте страхов" россиян в целом отмечается рост напряженности, большинство показателей заметно превышают данные прошлого года. Так, индекс страха роста цен с мая по июнь вырос с 23 до 27 пунктов (в январе - 17 пунктов).

Показатель, демонстрирующий уровень опасений россиян относительно военных конфликтов, поднялся до 19 пунктов в марте и с тех пор находится на уровне 19-20 пунктов. На третьем месте оказались опасения ухудшения здоровья и трудности с получением медицинской помощи, покупки лекарств - соответствующий индекс по результатам июньского опроса составил восемь пунктов. (в начале года - 0).

Разгул преступности россияне поставили на четвертое место - у него три пункта, тогда как в апреле был зафиксирован максимум в текущем году - семь пунктов. Аналогичная ситуация с опасениями внутренних беспорядков и конфликтов (шесть пунктов в апреле, один пункт в июне).

Риски снижения доходов в связи с сокращением зарплаты, задержками выплат и т. п., по оценкам россиян, выросли: с -11 пунктов в январе до -3 пункта в июне. Индекс страхов потери работы в последние полгода также прибавил: с -24 до -18 пунктов. Однако эти показатели по-прежнему находятся в области отрицательных значений.

Семейные конфликты волнуют россиян меньше всего: в рейтинге "страхов" соответствующий показатель в июне составил -47 пунктов, что ниже результатов 2015 и 2016 годов.

"Главными факторами обеспокоенности остаются дороговизна жизни и международная напряженность. Показатели по ним продолжают ухудшаться. Вполне умеренные в прошлом страхи в отношении уровня доходов, безработицы и внутренних беспорядков также демонстрируют неблагоприятную динамику. Это означает, что оптимизм общества в отношении преодоления кризиса и сохранения политической стабильности становится неустойчивым", - отметил ведущий эксперт-консультант ВЦИОМ Олег Чернозуб.