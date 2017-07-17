К мощам Николая Чудотворца в Петербурге прислонилось более 95 тыс. человек. Об этом сообщает "Фонтанка.ру" со ссылкой на наместника Александро-Невской лавры епископа Кронштадтского Назария.

Максимальное время ожидания – 3 часа 20 минут, на пике в очереди стоит одновременно 8-10 тыс. паломников. Тем, кто не может по объективным причинам стоять в общей очереди (инвалиды, мамы с маленькими детьми), отправляют в социальную – таковых уже набралось 9 тыс. человек.

По словам главы комитета по законности и правопорядку Смольного Леонида Богданова, власти довольны организацией очереди к мощам. "Петербург не ощущает дискомфорта. Если бы не занимались организацией, то очередь могла вырасти до Невского проспекта", – добавил он.

Мощи Николая Чудотворца 930 лет не покидали папскую базилику в итальянском городе Бари. Приезд святыни в Москву и Петербург стал возможен благодаря договоренности Патриарха Кирилла и Папы римского Франциска. В конце июля мощи в ковчеге увезут обратно в Италию.