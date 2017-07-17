Ладожский мост разведут для прохода яхты "Бриз". Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто в течение 45 минут. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Развод переправы запланирован на 17 июля с 15:00 до 15:45 для прохода вверх по реке Нева яхты "Бриз" с максимальным высотным габаритом 18 метров.

Технологическая разводка Ладожского моста производится при температуре наружного воздуха не более плюс 25 граудсов и скорости ветра не более 15 м/с.

Ранее Ладожский мост разводили 6 июля для прохода норвежских яхт "Freisi" и "Spirite" с максимальным высотным габаритом 17,5 метров.