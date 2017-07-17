Компанию «ТЭК» подозревают в хищении 370 млн рублей при строительстве ЗСД

Компанию «ТЭК» подозревают в хищении более 370 млн рублей при строительстве Западного скоростного диаметра. Следственная служба УФСБ по Петербургу и Ленобласти задержала 62-летнего генерального директора ООО «ТЭК» Виктора Курносова. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

Курносова задержали вечером 15 июля в Пулково, когда он собирался вылететь за границу на отдых. После чего были проведены обыски, в том числе и в его загородном доме в поселке Вырица, Гатчинского района Ленобласти.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 7 ст. 159 УК РФ «мошенничество, связанное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, повлекшее особо крупный размер ущерба». Курносову предъявлено хищение более 370 млн рублей у итало-турецкой компании Astaldi при строительстве ЗСД. Astaldi – вторая по величине строительная компания в Италии, один из лидеров строительного рынка Европы.

Группа компаний «ТЭК» объединяет организации по проектированию, производству, монтажу конструкций из стеклофибробетона. Предприятие производит особо прочные бетонные плиты, поставляемые на такие масштабные стройки как ЗСД и возведение Керченского моста в Крыму. Плита из стеклофибробетона тоньше обычной, но значительно прочнее.

Состоит из цемента, мелкозернистого песка, химических добавок и фибры. Фибра, в свою очередь, представляет из себя волокна длиной 40-50 миллиметров, расположенные в массе бетона и перемешанные. Подобные плиты выпускает в России всего несколько заводов, а саму фибру – только предприятие «ТЭК» на площадке в Гатчине.

В материалах следствия указано, что в 2014 году во время исполнения контракта между «ТЭК» и Astaldi, в котором было прописана поставка плит несъемной опалубки для строительства центрального участка ЗСД на сумму более 370 млн рублей, сотрудники «ТЭК» сделали плиты из менее ценного материала.