В Петербурге 17 июля днем будут кратковременные дожди. Температура воздуха днем - от 19 до 21 градуса. Об этом говорится в ежедневном прогнозе ГУ МЧС по Петербургу.

"Преимущественно облачная погода. Дожди, днем кратковременные. Ветер утром и днем западный, юго-западный 6-11 м/с. Атмосферное давление существенно не изменится", - говорится в сообщении ведомства.

Восход солнца был в 04:06, закат будет в 22:02. После заката температура воздуха опустится до плюс 15 градусов, будет частично облачно, продолжатся дожди.