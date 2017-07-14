Петербуржцев приглашают посмотреть «Риголетто» в рамках фестиваля «Опера всем»

Петербуржцев 15 июля в 17:00 приглашают посмотреть знаменитую оперу Джузеппе Верди «Риголетто» в рамках фестиваля «Опера всем». Она пройдет в пространстве архитектурного ансамбля улицы и Александринского театра.

Читайте также:

Погода была ужасная, царевна была прекрасная, или как в Петербурге открылся фестиваль «Опера – всем»

Организаторам фестиваля представляется необыкновенно эффектным показ итальянского оперного шедевра в пространстве петербургского классицизма, созданном гением итальянского зодчего Карло Росси.

Улица его имени является идеальным зрительным залом, в котором ясный и ритмически стройный рисунок фасадов поддерживает театральные произведения со столь же ясным, запоминающимся музыкальным языком и классически стройными внутренними структурами.

Кроме того, действие оперы «Риголетто» разворачивается главным образом в итальянском палаццо, что также соответствует празднично-парадному архитектурному облику данного места.

На Елагином острове 19 июля в 19:00 также исполнят оперу «Вольный стрелок» Карла Марии фон Вебера. Сказочный романтизм оперы, поэтизирующей природу, великолепно впишется в естественные декорации парка и Елагиноостровского дворца.

Завершится фестиваль 22 июля в Царском селе. На Парадном плацу Екатерининского дворца в 17:00 прозвучит опера Жоржа Бизе «Кармен» - одно из самых популярных оперных произведений в мире.