Петербург вошел в тройку самых спортивных городов России. Об этом говорится в исследовании агентства ТурСтат. Рейтинг составлен по результатам анализа популярности спортивных соревнований по бегу и триатлону.

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Самые популярные российские марафоны и полумарафоны проходят в Москве, Петербурге и Казани, а самые популярные триатлоны - в Подмосковье и Ленобласти.

В первую десятку самых спортивных городов и регионов РФ также вошли Казань, Московская область, Екатеринбург, Нижний Новгород, Ярославская область, Ленинградская область, Омск и Тверская область.

По данным ТурСтат, стоимость участия в спортивных соревнованиях составляет в среднем от одной до двух тыс. рублей.