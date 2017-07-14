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В Госдуме объявили внеплановый перерыв из-за протекшей крыши

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© Фото: Владимир Федоренко / РИА "Новости"

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Течь произошла в центре зала во время выступления Ирины Яровой.

Сегодня вечером, 14 июля, в Госдуме объявили внеплановый перерыв пленарного заседания из-за протекшей крыши. Об этом сообщает "Интерфакс".

Течь произошла в центре зала во время выступления Ирины Яровой над местами, которые занимают депутаты "Единой России". При этом зампред фракции "Справедливая Россия" сообщил, что течь была над местами, которые занимают депутаты от ЛДПР.

Парламентарий внезапно прервалась и сказала: "Не знаю, что там депутаты рассматривают на потолке… А, крыша потекла". Яровую цитирует РБК.

После этого первый вице-спикер Александр Жуков объявил десятиминутный перерыв, пишет "Говорит Москва". Затем депутаты вернулись в зал заседаний, проголосовали за изменения в закон о дальневосточном гектаре, и спикер Вячеслав Володин предложил досрочно завершить работу "в связи с погодными условиями".

Заседание закрыли на 20 минут раньше положенного. В Москве сегодня прошел ливень, в столице затопило несколько улиц.

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