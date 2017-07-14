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Средний возраст матери в Петербурге в 2016 году составил 30 лет

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© Фото: spimalysh.ru

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Он стал самым высоким среди всех регионов России.

Средний возраст матери в Петербурге в 2016 году составил 30 лет. Он стал самым высоким среди всех регионов России. Об этом сообщает "Интерфпкс" со ссылкой на начальника отдела статистики населения управления Петростата Елену Чуприну.

"В 2016 году в Петербурге родились 72,7 тыс. детей. Это на две тыс. больше, чем в 2015 году и более чем в два раза превышает показатель 2000 года. Общий показатель рождаемости превысил в прошлом году общероссийский на 7% и составил 13,8 родившихся на одну тыс. населения" - рассказала Чуприна.

По ее словам, подъем рождаемости в 2016 году обусловлен реализацией отложенных рождений и затрагивает старшие возрастные группы. Так, среди родивших в 2016 году только 12% составляют женщины в возрасте до 25 лет, 35% составляют женщины в возрасте от 25-29 лет, 34% - в возрасте от 29 до 34 лет.

При этом Чуприна отметила, что уже за пять месяцев 2017 года в городе регистрируется снижение рождаемости.

"С января по май в городе родилось 27 тыс. детей, это на 2,5 тыс. детей меньше, чем за тот же период прошлого года. Показатель рождаемости снизился на 9% и составил 12,3 родившихся на одну тыс. населения. Естественный прирост населения уменьшился почти на 1,7 тыс. человек", - рассказала она.

За пять месяцев в Петербурге заключено на 8% браков больше, чем за то же время в 2016 году, также на 2% уменьшилось количество разводов. В целом в городе за последние годы растет число зарегистрированных браков.

"В 2016 году по сравнению с 2005 годом увеличилось количество заключенных браков и составило 50 тыс. пар. В Петербурге показатель брачности на 100 тыс. населения выше, чем в среднем по России, причем на целых 40%. Также продолжает уменьшаться число внебрачных рождений. В 2005 году они составляли 28%, в 2016 уже 17%", - резюмировала Чуприна.

По данным Петростата, на 1 января 2017 года в Петербурге проживают 5 млн 282 тыс. человек, из них 45% - мужчины и 55% - женщины.

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