На севере Петербурга запустят новые трамваи на 300 пассажиров

С 15 июля на проспекте Просвещения запустят новые трамваи на 300 пассажиров. Пилотный проект призван улучшить транспортную обстановку у станций метро «Гражданский проспект» и «Проспект Просвещения». Об этом сообщили в СПб ГУП «Горэлектротранс».

Всего на маршрут номер 100 будут выходить 35 вагонов, преимущественно современные низкопольные трехсекционные вагоны «Витязь» и Усть-Катавские. Также здесь будут работать сочлененные ленинградские вагоны, недавно прошедшие модернизацию. В первые два дня на маршруте будут работать трамваи и других моделей.

Планируется, что интервал на маршруте составит менее трех минут. Организацию движения хотят приблизить к частоте движения поездов метро. Всего в тестовом транспортном обслуживании будут задействованы три района: Выборгский, Калининский и Красногвардейский.