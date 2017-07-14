Часть дольщиков проблемной ГК "Город" ждет "переселение". Им предложат готовые квартиры первой и второй очереди проекта. Об этом сообщает "Фонтанка.ру" со ссылкой на Игоря Бучерова, нового гендиректора ХК "Эра", инвестора строительства.

По его словам, дольщики смогут выбрать в домах первой и второй очередей проекта - это дома 6 А, Б, В, в также 7 А, Б, В и 9 А в ЖК "Ленинский парк" – квартиры сходной площади и получить их без доплат. Если такое решение устроит дольщиков, то они перезаключат договоры с ХК "Эра".

Кроме того, бизнесмен обещал, что в июле на счет генподрядчика – компании "Проммонолит" – будет переведены средства в объеме 375 млн рублей, из них 275 млн - по договорам долевого участия, и 100 млн чистыми деньгами, что позволит продолжить стройку.

Зампред стройкомитета Евгений Барановский, в свою очередь, признал, что ранее обещанная сдача в сентябре домов одного из ЖК "Города" – "Прибалтийскрго" – и точечных домов ЖК "Ленинский парк" (все эти дома включены во вторую очередь) поставлена под вопрос, потому что "финансовая модель требует некоторого уточнения".

Сами дольщики говорят, что на "точках" ЖК "Ленинский парк" не ведутся работы уже год. Бучеров в ответ обещал достроить их к началу 2018 года. Общий объем финансирования достройки всех 13 домов ГК "Город" оценивается в девять млрд рублей.

Дело ГК "Город" составляет 851 том, потерпевшими признаны 3,5 тыс. человек. Бывшие владельцы компании, Максим и Руслан Ванчуговы, находятся под арестом. Они были задержаны еще в октябре 2015 года.

По версии следствия, Максим Ванчугов привлекал деньги дольщиков под предлогом строительства жилых комплексов в Петербурге. От имени ГК "Город" он и неустановленные лица якобы вывели через фирмы-однодневки 832 млн рублей, которые не использовались на цели строительства.