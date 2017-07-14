Служба экономической безопасности петербургского управления ФСБ провела обыски по 40 адресам, связанных с холдингом «Адамант». Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

Оперативно-следственные мероприятия проходили 12 июля в рамках ранее возбужденного уголовного дела по ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».

Большинство из адресов - это квартиры или помещения небольших петербургских компаний и их руководителей, которые так или иначе имели финансовые расчеты с «Адамантом».

«Адамант» был создан в 1992 году, его основой профиль - торгово-развлекательные центры, которые холдинг сам строит, а также сам обслуживает. В структуру также входят торговые, медицинские, рекламные организации, отели, рестораны и другие предприятия.