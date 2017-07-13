МЧС предупреждает петербуржцев о грозе в начале ночи 14 июля. Спасатели рекомендуют по возможности не выходить из дома, а также закрыть окна и дымоходы во избежание сквозняка.

"Во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн. Отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов", - говорится в сообщении МЧС.

Если вы оказались на открытой местности, то не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие); при отсутствии укрытия следует лечь на землю или присесть в сухую яму, траншею.

Во время грозы нельзя купаться в водоемах; во время грозы не следует бегать, ездить на велосипеде; если вы находитесь на возвышенности, спуститесь вниз.

"Если во время грозы вы находитесь в лодке, гребите к берегу; если вы во время грозы едете в автомобиле, остановитесь и закройте окна, оставайтесь в автомобиле", - советуют в МЧС.

При ударе молнии в человека, потерпевшего необходимо раздеть, облить голову холодной водой и, по возможности, обернуть тело мокрым холодным покрывалом. Если человек еще не пришел в себя, необходимо сделать искусственное дыхание "рот в рот" и как можно быстрее вызвать медицинскую помощь.