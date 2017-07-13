Суд обязал снять эротическую вывеску с дома, где жили Гумилев и Ахматова

Арбитражный суд по Петербургу и Ленобласти обязал снять эротическую вывеску с дома, где жили Николай Гумилев и Анна Ахматова. Решение опубликовано на сайте арбитража 12 июля.

Собственником нескольких помещений в дом 17/20 по набережной Макарова является ООО "ДельтаСнаб", которое занимается торговлей стройматериалами, автомобильными деталями, рекламной деятельностью, строительством дорог и жилых помещений.

Фото: citywalls.ru

В суд в марте 2017 года обратился комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. Специалисты КГИОП заявили, что собственник сделал приямки у исторического фасада, установил над входом вывеску с рекламой эротического массажа, но не сохранил историческую расстекловку.

Комитет подал иск в арбитраж по причине нарушения собственником правил использования здания-памятника. Суд принял сторону Смольного и обязал "ДельтаСнаб" привести в порядок окна здания и вход в соответствии с проектной документацией, а также демонтировать вывеску с рекламой эротического массажа. Также арбитраж обязал "ДельтаСнаб" заплатить 12 тыс. рублей госпошлины.

Жилой доходный дом на углу набережной Макарова, 20, и Тучкова переулка, 17, был построен для заводчика И. С. Мясникова в 1840 году. С 1912 по 1914 годы здесь жили Гумилев и Ахматова, они ласково называли Тучков переулок "Тучкой".

Они жили в квартире номер 29. Это была одна комната окнами в переулок. В 1912 году здесь родился сын Левушка, будущий знаменитый историк Лев Николаевич Гумилев. В это время Николай Гумилев работал над циклом "Чужое небо".

После идиллии на "Тучке" начались трагедии: Гумилев был расстрелян по обвинению в участии в контрреволюционном заговоре белогвардейцев, а Левушка потом много лет провел в сталинских лагерях. Квартира номер 29 была перепланирована в 1990-х годах.

"Это была просто студенческая комната Николая Степановича, где и сидеть-то было не на чем... Смешили мы друг друга так, что падали на поющий всеми пружинами диван на "Тучке" и хохотали до обморочного состояния, как кондитерские девушки в "Улиссе" Джойса" - вспоминала позже Анна Ахматова в "Листках из дневника".