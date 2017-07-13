Европейский университет начал оформлять новую лицензию

Европейский университет в Петербурге начал оформлять новую лицензию. Об этом сообщается на официальном сайте учебного заведения.

Такое решение связано с тем, что 13 июля Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы принял решение о законности выдачи повторного предписания Рособрнадзора по нарушениям, которые вуз оспаривал в московском арбитраже.

Следствием этого решения суда станет приостановка Рособрнадзором действия образовательной лицензии Европейского университета — до момента вынесения судом решения об аннулировании лицензии.

"Не видя смысла в дальнейших апелляциях, университет приступает к оформлению новой лицензии, не дожидаясь решения суда по окончательному аннулированию существующей лицензии", - говорится в сообщении.

Арбитражный суд Петербурга аннулировал лицензию Европейского университета 20 марта. Вуз не выполнил в срок предписания надзорных органов об устранении множественных нарушений в своей работе. При этом в ЕУ заявляли, что все нарушения уже устранили, а решение было обжаловано в апелляционной инстанции и в силу не вступило, заседание назначено на 7 августа. Однако поскольку университет будет подавать документы на новую лицензию, разбирательство будет автоматически прекращено.

Ректор Европейского университета Олег Хархордин 23 июня объявил о своем уходе, он руководил вузом с 2009 года. Исполняющим обязанности назначен Николай Вахтин, который занимал пост ректора ЕУ с 2003 по 2009 год.