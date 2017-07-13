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Ремонт эскалатора изменит режим работы станции «Площадь Ленина»

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© Фото: Instagram / @dsmithto

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Вестибюль к Финляндскому вокзалу закроют для входа пассажиров.

Капитальный ремонт эскалатора изменит режим работы вестибюлей станции «Площадь Ленина». Об этом сообщили в пресс-службе петербургской подземки.

С 17 по 23 июля вестибюль 1 (выход на Финляндский вокзал) закрыт для входа пассажиров, работает только на выход. Вестибюль 2 (выход на Боткинскую улицу) будет открыт для входа пассажиров с 05:35 до 00:28, для выхода – с 05:35 до 00:45.

Метрополитен просит пассажиров учитывать факт проведения работ по капитальному ремонту эскалаторов и заранее планировать маршрут поездок.

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