Ремонт эскалатора изменит режим работы станции «Площадь Ленина»

Капитальный ремонт эскалатора изменит режим работы вестибюлей станции «Площадь Ленина». Об этом сообщили в пресс-службе петербургской подземки.
С 17 по 23 июля вестибюль 1 (выход на Финляндский вокзал) закрыт для входа пассажиров, работает только на выход. Вестибюль 2 (выход на Боткинскую улицу) будет открыт для входа пассажиров с 05:35 до 00:28, для выхода – с 05:35 до 00:45.
Метрополитен просит пассажиров учитывать факт проведения работ по капитальному ремонту эскалаторов и заранее планировать маршрут поездок.