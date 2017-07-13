В двух районах Петербурга 13 июля испытают на прочность теплосети

ГУП «ТЭК СПб» 13 июля проверит на прочность теплосети в двух районах: Красносельском и Московском. Жителей и гостей Северной столицы просят быть внимательными и осторожными.

В Красносельском районе испытания затронут магистральные, распределительные и внутриквартальные тепловые сети, включая квартала 28, 29, 3-6, 1-5, 7-17, 9-20, 21, 26, 23, 3-6а в границах улиц: проспект Ветеранов, улица Здоровцева, улица Чекистов, проспект Народного Ополчения, улица Пионерстроя, Петергофское шоссе, поселок Ленино.

В Московском районе испытаниям подвергнутся магистральные, распределительные и внутриквартальные тепловые сети включая квартала 78, 55, 64, 71-74, 13-14-16 часть, 87, 85-86 в границах улиц: Московский проспект, Ленинский проспект, Предпортовая улица, Дунайский проспект, Московское шоссе, улица Ленсовета, улица Костюшко.

Предприятие приступило к проведению гидравлических испытаний тепловых сетей с 22 мая. По состоянию на 6 июля из 261 испытания завершено 244.