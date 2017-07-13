Умерла исполнительница песни "Черный кот" Тамара Миансарова. Народная артистка России скончалась 12 июля на 87 году жизни. Об этом сообщила актриса и певица Алика Смехова на своей странице в Instagram.

"Сегодня, 12 июля, поздно вечером умерла Тамара Миансарова - советская и российская эстрадная певица, профессор РАТИ, мой педагог по вокалу в пору учебы в ГИТИСе", - написала Смехова.

Миансарова родилась 5 марта 1931 года в Кировограде (Украинская ССР). Окончила Московскую государственную консерваторию имени П. И. Чайковского по классу фортепиано. В 1957 году, после окончания обучения, работала концертмейстером и консультантом по вокалу в Государственном институте театрального искусства имени А. В. Луначарского (Российский университет театрального искусства - ГИТИС). Она преподавала в университете в 1988-1996 годах.

Артистка исполнила такие популярные песни, как "Черный кот", "Пусть всегда будет солнце", "Летка-енка", "Рыжик", "Давай никогда не ссориться", "Топ-топ", "Золотой ключик", "Глаза на песке" и другие. В 1970 году режиссер Альберт Атаханов снял посвященный певице музыкальный фильм "Солнечная баллада".