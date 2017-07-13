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Умерла исполнительница песни "Черный кот" Тамара Миансарова

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© Фото: Дмитрий Донской / РИА "Новости"

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Народная артистка России скончалась 12 июля на 87 году жизни.

Умерла исполнительница песни "Черный кот" Тамара Миансарова. Народная артистка России скончалась 12 июля на 87 году жизни. Об этом сообщила актриса и певица Алика Смехова на своей странице в Instagram.

"Сегодня, 12 июля, поздно вечером умерла Тамара Миансарова - советская и российская эстрадная певица, профессор РАТИ, мой педагог по вокалу в пору учебы в ГИТИСе", - написала Смехова.

Миансарова родилась 5 марта 1931 года в Кировограде (Украинская ССР). Окончила Московскую государственную консерваторию имени П. И. Чайковского по классу фортепиано. В 1957 году, после окончания обучения, работала концертмейстером и консультантом по вокалу в Государственном институте театрального искусства имени А. В. Луначарского (Российский университет театрального искусства - ГИТИС). Она преподавала в университете в 1988-1996 годах.

Артистка исполнила такие популярные песни, как "Черный кот", "Пусть всегда будет солнце", "Летка-енка", "Рыжик", "Давай никогда не ссориться", "Топ-топ", "Золотой ключик", "Глаза на песке" и другие. В 1970 году режиссер Альберт Атаханов снял посвященный певице музыкальный фильм "Солнечная баллада".

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