Армия обороны Израиля заменит боевых лам роботами, их начнут внедрять в сентябре. Сейчас животные используются военными для перевозки оборудования, амуниции и продовольствия. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на Haaretz.

Военные решили отказаться от лам из-за их медлительности - животные препятствовали оперативному передвижению солдат. Дистанционно управляемые роботы смогут перевозить грузы весом до 500 кг, развивать скорость до 10 км/ч и работать восемь часов без подзарядки.

Израильская армия использовала лам для перевозки амуниции с 2000-х годов. Ламы не боятся громких звуков, быстро привыкают к новой обстановке и легко передвигаются по гористой местности. До этого в армии пользовались верблюдами, ослами и мулами.

Фото: Twitter / @Tom_Antonov