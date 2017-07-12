Назван любимый цвет человечества

Исследователи из Великобритании назвали любимый цвет человечества. Им стал глубокий сине-зеленый цвет, которому дали имя Marrs Green. Он может быть, в зависимости от нашего восприятия, «скорее синим» или «скорее зеленым». Об этом сообщает издание «Вести.Медицина» со ссылкой на The Telegraph.

Такое название ему дала одна из участниц конкурса, дизайнер Анни Марс (Annie Marrs). По словам девушки, на создание оттенка ее вдохновили богатые синие, сочные зеленые и темно-серые переливы реки Тей в ее родной Шотландии.

Исследование проводилось совместными усилиями производителя бумаги G. F Smith и дизайн-бюро Made Thought в рамках Hull 2017 UK City of Culture. Любимый цвет человечества вычисляли путем онлайн-опроса: пользователи в разных странах получали доступ к бесконечной палитре оттенков, где должны были выбрать цвет, который кажется им наиболее привлекательным.

В опросе приняли участие около 30 тыс. человек из 100 стран мира. Анализ результатов позволил определить, какие оттенки больше нравятся людям, и в конечном итоге подобрать цвет, который нравился бы всем примерно одинаково.

«Цвета, как известно сложны, особенно если мы воспринимаем их через экран компьютера. Одни цвета, известные как фокальные, являются очевидно красными, желтыми или, например, синими. Но есть и другие, которые находятся на границе двух цветов, и они привлекают нас больше, так как мы можем воспринимать их так, как нам нравится в данный момент», - прокомментировала победу Marrs Green психолог Крис МакМанус (Chris McManus), профессор Университетского колледжа Лондона (University College London).

В 2015 году аналогичный опрос, проведенный YouGov, показал, что самым любимым цветом в мире был синий. В нем приняли участие жители Великобритании, Германии, США, Австралии, Китая, Гонконга, Малайзии, Сингапура, Таиланда и Индонезии — и во всех этих странах синий уверенно выходил на первое место.