Петербург вошел в тройку российских регионов «счастья». Рейтинг по упоминаемости в соцмедиа в контексте «счастье» в июне подготовила «Медиалогия».

Первую строчку заняла Москва (24,76%), следом за ней идет Северная столица (12,08%) и Удмуртия (4,25%). В первую десятку рейтинга также вошли Крым, Приморский край, Новосибирская область, Татарстан, Московская область, Тюменская область и Свердловская область.

В исследовании анализировались упоминания регионов РФ в контексте синонимичного окружения «счастье» на Facebook, Twitter, Вконтакте, ОК, Instagram, LiveJournal, форумах и блогах. Были проанализированы более 1,5 млн сообщений соцмедиа.