Картина дня: крупный пожар на Кировском заводе и новая форма «Зенита»

Самой популярной темой за день, по данным «Монитора», стал крупный пожар на Кировском заводе, который тушили почти пять часов. Среди петербургских СМИ первыми об этом рассказали канал «Piter tv» (12:20), «Санкт-Петербург.ру» (12:36) и «Невские новости» (12:50).

Сообщение о пожаре пришло на пульт дежурного «01» 12 июля в 11:45, а полностью справиться с огнем удалось лишь к 16:30. Огонь тушили одноэтажном производственном сооружении - цех №225, он использовался для хранения тракторов, готовой продукции завода.

Пожар начался на внешней стене в вентиляционном канале, а потом перекинулся на кровлю, огонь захватил 1000 кв. метров. Погибших и пострадавших нет. К тушению пожара были привлечены 22 пожарных машины и 104 человек личного состава.

Второй по значимости темой дня, по мнению «Монитора», стала новая форма «Зенита» на сезон-2017/18. Для резервного комплекта формы дизайнеры выбрали необычный цвет – фиолетовый». Они вдохновились произведениями Карла Фаберже, созданными в Петербурге для императорской семьи.

«Клуб открыт к новым элементам в дизайне экипировки. Вдохновением для резервного комплекта формы послужили три компонента: золотые цвета победителей, энергия клуба и произведения знаменитого Карла Фаберже», - рассказали в ФК.

Основная же домашняя форма, напротив, подчеркивает традиции футбольного клуба. «Дизайн новой экипировки вдохновлен традициями клуба и связью поколений, которых объединяет верность «Зениту», - говорится в сообщении ФК.

За основу была взята форма легендарного матча 1950 года против ленинградского «Динамо»: светлая футболка, темные шорты и увеличенный логотип клуба. Домашняя футболка нового сезона - светло-голубая.

Во внутренней части на спине размещена надпись «Один город. Одна команда», что передает главную идею дизайна новой экипировки. Домашние шорты и гетры выполнены в темно-синих цветах. Горловой вырез футболки круглый, а задняя часть воротника - темно-синего цвета.

Дизайн гостевой футболки рассказывает о холодном северном климате Петербурга и выполнен в ледяных цветах. На футболку по обеим сторонам добавлены диагональные голубые и белые полоски. Шорты - голубого цвета. Гетры выполнены в более темных голубых цветах.

Самыми оперативными за сутки среди петербургских СМИ стали «Пятый канал», «Фонтанка.ру» и «Деловой Петербург».