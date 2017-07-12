  • 12 Июль 2017
USD 13.07.2017 60.6227 +-0.1170
USD ММВБ 21:17 60.13970  
EUR 13.07.2017 69.4494 +0.2487
EUR ММВБ 21:17 68.5800  
Нефть($) 12.07.2017 48.03 0.33
Нефть(p) 12.07.2017 2911.71 +14.43

Картина дня: крупный пожар на Кировском заводе и новая форма «Зенита»

Автор:


© Фото: bandt.com.au

Темы дня

Сколько часов пожарные боролись с огнем на тракторном заводе, какой необычный цвет выбрали дизайнеры для формы футболистов на сезон-2017/18.

Самой популярной темой за день, по данным «Монитора», стал крупный пожар на Кировском заводе, который тушили почти пять часов. Среди петербургских СМИ первыми об этом рассказали канал «Piter tv» (12:20), «Санкт-Петербург.ру» (12:36) и «Невские новости» (12:50).

Сообщение о пожаре пришло на пульт дежурного «01» 12 июля в 11:45, а полностью справиться с огнем удалось лишь к 16:30. Огонь тушили одноэтажном производственном сооружении - цех №225, он использовался для хранения тракторов, готовой продукции завода.

Пожар начался на внешней стене в вентиляционном канале, а потом перекинулся на кровлю, огонь захватил 1000 кв. метров. Погибших и пострадавших нет. К тушению пожара были привлечены 22 пожарных машины и 104 человек личного состава.

Второй по значимости темой дня, по мнению «Монитора», стала новая форма «Зенита» на сезон-2017/18. Для резервного комплекта формы дизайнеры выбрали необычный цвет – фиолетовый». Они вдохновились произведениями Карла Фаберже, созданными в Петербурге для императорской семьи.

«Клуб открыт к новым элементам в дизайне экипировки. Вдохновением для резервного комплекта формы послужили три компонента: золотые цвета победителей, энергия клуба и произведения знаменитого Карла Фаберже», - рассказали в ФК.

Основная же домашняя форма, напротив, подчеркивает традиции футбольного клуба. «Дизайн новой экипировки вдохновлен традициями клуба и связью поколений, которых объединяет верность «Зениту», - говорится в сообщении ФК.

За основу была взята форма легендарного матча 1950 года против ленинградского «Динамо»: светлая футболка, темные шорты и увеличенный логотип клуба. Домашняя футболка нового сезона - светло-голубая.

Во внутренней части на спине размещена надпись «Один город. Одна команда», что передает главную идею дизайна новой экипировки. Домашние шорты и гетры выполнены в темно-синих цветах. Горловой вырез футболки круглый, а задняя часть воротника - темно-синего цвета.

Дизайн гостевой футболки рассказывает о холодном северном климате Петербурга и выполнен в ледяных цветах. На футболку по обеим сторонам добавлены диагональные голубые и белые полоски. Шорты - голубого цвета. Гетры выполнены в более темных голубых цветах.

Самыми оперативными за сутки среди петербургских СМИ стали «Пятый канал», «Фонтанка.ру» и «Деловой Петербург».

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Куда сходить в Петербурге в июле

    Традиционно в самый теплый месяц года Северную столицу заполнят фестивали. Все от классической до электронной музыки и джаза, День Достоевского, речной карнавал, оперный фестиваль на свежем воздухе и многое другое - «Санкт-Петербург.ру» помогает разобраться в насыщенной программе и ничего не упустить.

    читать далее →

    Где в Петербурге и окрестностях покататься на лодке

    Лето заглядывает к нам так редко, что хочется потратить теплые дни не на сериалы и фильмы, а провести их с дорогими людьми среди зелени, цветов и воды - «Санкт-Петербург.ру» предлагает дополнить прогулку в парках романтичной поездкой на лодке.

    читать далее →

    Пять недорогих кафе с летней террасой в Петербурге

    В центре Северной столицы великое множество кафе и баров, в которых можно перекусить на открытом воздухе. «Санкт-Петербург.ру» узнал, в каких из них средний чек не превышает 800 рублей.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Царская одежда: как производят меховые изделия

    «Санкт-Петербург.ру», вооружившись пословицей «готовь сани летом», отправился на одно из самых популярных меховых производств города, чтобы узнать, как сегодня шьют шубы, а также с чем их лучше носить и почему вообще меха имеют бешенную популярность у женщин всего мира.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

    «Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Семь памятных мест Виктора Цоя в Петербурге

    Путеводитель по памятным местам музыканта в Северной столице.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    05.07.17
    Что следует учитывать, выбирая клининговую компанию
    04.07.17
    Все рестораны, кафе и бары на одном сайте – сервис онлайн-бронирования столиков в ресторанах «ТоМесто»
    03.07.17
    Старинные российские монеты сегодня
    03.07.17
    Универсальность и другие преимущества декоративной штукатурки
    03.07.17
    Лазерная резка металла – разнообразие доступных деталей
    03.07.17
    Обзор интернет-магазина EuroMade
    03.07.17
    Петербургский стоматолог стала чемпионом России на Всероссийском конкурсе профмастерства
    26.06.17
    Какой котел лучше выбрать: настенный или напольный?

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm