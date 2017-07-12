Пожар на Кировском заводе потушили лишь за пять часов. Сообщение о пожаре пришло на пульт дежурного «01» 12 июля в 11:45, а полностью справиться с огнем удалось лишь к 16:30. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по Петербургу.

Огонь тушили одноэтажном производственном сооружении - цех №225, он использовался для хранения тракторов, готовой продукции завода. Пожар начался на внешней стене в вентиляционном канале, а потом перекинулся на кровлю, огонь захватил 1000 кв. метров.

Погибших и пострадавших нет. К тушению пожара были привлечены 22 пожарных машины и 104 человек личного состава.

Видео: Alexandr Serov