Репетиция морского парада продлит развод мостов в Петербурге

Репетиция морского парада в честь дня ВМФ продлит развод мостов в Петербурге. Тренировки запланированы на ночь с 14 на 15 июля, с 17 на 18 июля и с 20 на 21 июля. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГБУ «Мостотрест».

В эти дни будет продлено время разводки четырех переправ в центре города: Благовещенский, Дворцовый, Троицкий и Литейный мосты разведут до шести часов утра.

Если парадному строю потребуется меньше времени на отработку всех действий, мосты будут наведены механиками раньше. Об этом можно узнать в онлайн-режиме на сайте «Мостотреста».

Кроме того, ближе к празднику, который намечен на 30 июля, пройдут дневные репетиции. Обо всех изменениях, связанных со временем разводки мостов, будем сообщать дополнительно. В параде ко дню ВМФ примут участие корабли, подводные лодки и корветы (трехмачтовый военный корабль с легкой артиллерией).