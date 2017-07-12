Госдума одобрила текст присяги при получении гражданства России

Государственная дума одобрила текст присяги при получении гражданства России. Депутаты приняли во втором чтении законопроект о лишении гражданства террористов, в который внесли поправки о присяге гражданина РФ и особом порядке выдачи российских паспортов украинцам. Об этом сообщает «Медуза».

За документ проголосовали 404 депутата, против не выступил никто, двое воздержались. Согласно законопроекту, присягу иностранцы должны будут принимать при вступлении в российское гражданство. Украинцы, чтобы отказаться от своего гражданства, смогут предоставлять не справку от официальных ведомств Украины, а копию обращения об отказе от гражданства.

Инициатива о включении присяги в законопроект исходит от президента Владимира Путина, он предложил ввести присягу 6 июня, после этого текст присяги придумала вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая, однако за основу все же взяли вариант присяги, который предложил глава комитета по госстроительству Павел Крашенинников.

«Я, Фамилия Имя Отчество, добровольно и осознанно, принимая гражданство Российской Федерации, клянусь: соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, права и свободы ее граждан; исполнять обязанности гражданина Российской Федерации на благо государства и общества; защищать свободу и независимость Российской Федерации; быть верным России, уважать культуру, историю и традиции», - говорится в тексте присяги.

Законопроект о лишении российского гражданства иностранцев, которых осудили за преступления террористической направленности, был внесен в Госдуму сразу после взрыва в метро Петербурге в апреле 2017 года. Теракт произошел 3 апреля на перегоне «Сенная площадь» - «Технологический институт».

В результате взрыва пострадало более 100 человек, еще 16 человек, включая террориста-смертника, погибли. Ответственность за взрыв взяла на себя группировка под названием «Катиба аль-Имам Шамиль» («Батальон Имама Шамиля»), предположительно связанная с террористами из «Аль-Каиды» (запрещена в РФ).