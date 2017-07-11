Депутата Госдумы от "Единой России" Виталия Милонова отчислили из петербургской Духовной академии. Причиной отчисления стали прогулы и неуспеваемость. Об этом сообщает "Деловой Петербург".

Парламентарий был зачислен на первый курс бакалавриата академии на заочную форму обучения в июле 2016 года, когда он еще был депутатом петербургского Законодательного собрания.

Осенью Милонов был избран депутатом Госдумы от Петербурга. Совмещать работу на Госдуме с учебой семинариста не удалось, через год его отчислили. Решение об отчислении студента Виталия Милонова было принято из-за неявки на сессию и как следствие - неуспеваемости.

"Вас это точно не касается. Это мое личное дело", - коротко прокомментировал ситуацию Милонов, однако, успокоившись, добавил, что после избрания в Госдуму живет в Москве и проводит в Петербурге меньше времени, чем планировал.

"Характер учебы в духовной академии предполагает, что я должен быть там достаточно постоянно, дисциплина жесткая. Я не хочу, чтобы говорили, что я учусь там по блату, поэтому принял решение не сдавать там сессию", - рассказал Милонов.

За год в Госдуме ни один из законопроектов Милонова не был принят. После рассмотрения Советом Госдумы пять законодательных инициатив сняли и с рассмотрения и вернули автору для доработки. Всего один проект - поправки в КоАП об усилении административной ответственности за оскорбление был включен в примерную программу заседаний парламента, но пока не рассматривался.