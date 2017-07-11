К концу лета в Петербурге появятся две новые велодорожки. Их проложат по маршрутам: Гражданский проспект – Центр (до Гренадерского моста); проспект Луначарского (от Выборгского шоссе до улицы Руставели). Общая протяженность - 45 км. Об этом сообщили в комитете по молодежной политике Смольного.

Кроме того, в минувшие выходные начались работы по созданию велосипедных дорожек на Петроградской стороне и на набережной реки Фонтанки. Согласно требованиям государственного контракта, их закончат обустраивать уже в июле.

"Работы по строительству велодорожек будут осуществляться поэтапно. Воспользоваться велодорожками жители смогут уже в скором времени по мере открытия участков", - рассказали в комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

К 15 июля КРТИ также планирует разработать смеху развития дорожек для велосипедов на 2018-2025 года. В ней учтут замеры велосипедного трафика до и после запуска велодорожек.