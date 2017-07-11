МЧС предупреждает об усилении ветра в Петербурге. По прогнозу синоптиков "Северо-Западного УГМС", 11 июля ожидаются усиление юго-восточного ветра до 12-16 м/с.

Спасатели рекомендуют закрыть окна и убрать хозяйственные вещи с балкона, которые могут быть захвачены воздушным потоком. Автомобиль необходимо поставить в гараж, либо припарковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

"Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов)", - говорится в сообщении ведомства.