Осужденный за подготовку покушения на Путина попросил президента о помиловании

Осужденный за подготовку покушения на Владимира Путина в 2013 году попросил президента о помиловании. Ходатайство Ильи Пьянзина было подано в администрацию колонии строгого режима еще в мае, еще два месяца его проверяли. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

"Преступление было направлено против вас, поэтому и обратиться я решил к вам лично", - говорится в ходатайстве. Объясняя президенту мотивацию своего поступка, заключенный Пьянзин сообщил, что не желал ему зла, поскольку никогда не был в России, а господина Путина видел только по телевизору.

Участником же заговора, происходившего в Одессе, по его словам, он стал случайно, попав под влияние своих приятелей, двух сбежавших из России чеченцев. Те, по словам Ильи Пьянзина, сначала использовали его втемную, а когда он понял, что они затевают, отступать было уже поздно. "Я испугался, хотя и понимал, что страх не может оправдать моего участия в этом глупом и абсолютно немотивированном преступлении!", - рассказал Пьянзин.

По словам Пьянзина, уже оказавшись в колонии для рецидивистов и тех, кто совершил преступление в первый раз, но оно оказалось особо тяжким, он стал внимательно следить по новостям за деятельностью Владимира Путина и понял, что разделяет его позиции, например, в своем отношении к участию России в контртеррористической операции в Сирии.

"Все беды этой страны возникли из-за агрессивной политики США, которые пытаются снизить растущее влияние России в мире и приблизить силы НАТО к ее границам", - отмечает осужденный. Ему также стали близки проблемы русскоязычного населения на Украине - закройщик одежды для спецконтингента ИК-26 с гордостью сообщил президенту, что передал несколько своих месячных зарплат в фонд помощи детям непризнанных ДНР и ЛНР.

О предотвращении покушения на Владимира Путина, занимавшего в тот момент пост премьер-министра РФ и баллотирующегося в президенты, было объявило в феврале 2012 года. Покушение, по версии российских правоохранительных органов, готовили уроженцы Чечни Адам Осмаев и Руслан Мадаев при содействии гражданина Казахстана Ильи Пьянзина.

Мадаев погиб при взрыве самодельного взрывного устройства. Пьянзин и Осмаев были задержаны правоохранительными органами Украины. Пьянзин был экстрадирован в Россию и приговорен к 10 годам колонии строго режима.