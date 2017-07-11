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Полиция Петербурга изъяла 66 коробок с агитационной символикой Навального

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© Фото: Евгений Фельдман для проекта "Это Навальный"

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Правоохранители вывезли наклейки, браслеты, 61 футболку и 258 тыс. листовок.

Полиция Петербурга изъяла 66 коробок с агитационной символикой оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".

Проверка на складе "Деловых линий" на Московском шоссе, 52, прошла около двух часов дня 10 июля. Правоохранители вывезли наклейки, браслеты, 61 футболку и 258 тыс. листовок.

"Сотрудники полиции действовали в соответствии с российским законодательством. Мы не имели права им отказать", - прокомментировали ситуацию в "Деловых линиях", добавив, что такие визиты на склады были и в других городах, где также изъяли агитационную продукцию.

Алексей Навальный 7 июля вышел из спецприемника после 25 суток ареста. За два дня до этого полиция по всей России начала под разными предлогами проводить обыски в штабах Навального. У активистов изымали агитационные материалы.

Уже 8 и 9 июля во многих городах России прошел агитационный субботник, полиция задержала десятки активистов и волонтеров - в Москве более 120 человек, в Петербурге шестерых, двое из которых – несовершеннолетние. Большинство из них обвинили в том, что они нарушили президентский запрет на массовые мероприятия, который был введен до 12 июля в связи с Кубком конфедераций.

В середине 2016 года Навальный объявил, что намерен участвовать в президентских выборах в 2018 году.

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