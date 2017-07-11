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В трех районах Петербурга 11 июля испытают на прочность теплосети

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© Фото: t-l.ru

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Жителей и гостей Северной столицы просят быть внимательными и осторожными.

«Теплосеть Петербурга» 11 июля испытает на прочность трубы в трех районах: Центральном, Фрунзенском и Адмиралтейском. Жителей и гостей Северной столицы просят быть внимательными и осторожными.

В зону испытаний Центрального района входят тепловые сети, проходящие по улицам:

Четная сторона набережной реки Фонтанки - от Бородинской улицы до улицы Белинского, Фрунзенский переулок - между домами №76 и №78 по набережной реки Фонтанки, нечетная сторона набережной реки Фонтанки - от Гороховой улицы до площади Ломоносова, Апраксин переулок – от набережной реки Фонтанки до Садовой улицы, Мучной переулок – от Садовой улицы до набережной канала Грибоедова, Степановский проезд - от Апраксина переулка до Торгового переулка, Торговый переулок – от Степановского проезда до площади Ломоносова, площадь Ломоносова, площадь Островского (вдоль четной стороны), Банковский переулок – от набережной канала Грибоедова до дома №4 по Банковскому переулку, улица Ломоносова - от набережной канала Грибоедова до Думской улицы, Невский проспект – пересечка в створе набережного канала Грибоедова, пересечка в створе площади Островского и дома №56 по Невскому проспекту, пересечка в створе дома №41 и №68 по Невскому проспекту, Итальянская улица, набережная канала Грибоедова - от Мучного переулка lдо музея-памятника «Спас на крови» (четная сторона), улица Большая Конюшенная – от Волынского переулка до Конюшенной площади (вдоль четной стороны), Конюшенный переулок, набережная реки Мойки – от Конюшенного моста до Круглого переулка, Круглый переулок с пересечкой Аптекарского переулка у дома №4, Инженерная улица – пересечка в створе Русского музея (левые ворота).

В зону испытаний Фрунзенского района входят тепловые сети, проходящие по улицам: улица Боровая – пересечка в створе домов 47 – 52 и домов 55 – 84, Прилукская улица – от Боровой улицы до Воронежской улицы, Воронежская улица – от набережной Обводного канала до Расстанной улицы, Лиговский проспект – пересечка в створе домов 237-202.

В зону испытаний Адмиралтейского района входят тепловые сети, проходящие по улицам:

Набережная Обводного канала – от Подъездного переулка до Серпуховской улицы, Подъездной переулок – от набережной Обводного канала до Загородного проспекта, улица Марата – от Подъездного переулка до Звенигородской улицы, Загородный проспект – от Подъездного переулка до Верейской улицы, Введенский канал – от набережной Обводного канала до набережной реки Фонтанки, Рузовская ул. – пересечка в створе домов № 13 и №10, Можайская улица – от набережной Обводного канала до Загородного проспекта, Верейская улица – от набережного Обводного канала до Загородного проспекта, Серпуховская улица – от набережной Обводного канала до Загородного проспекта, Бронницкая улица – в створе домов №2, №3, №20 и №15, Молодетскосельский проспект – от Серпуховской улицы до Московского проспекта, Клинский проспект от Рузовской улицы до Московского проспекта, Батайский переулок – от Малодетскосельского проспекта до Клинского проспекта, Московский проспект – пересечка в створе домов №22 и №17, набережная реки Фонтанки (четная сторона) - от Бородинской улицы до Введенского канала, Набережная реки Фонтанки (нечетная сторона) - от ул. Ефимова до ул. Гороховая, Большой Казачий переулок – пересечки в створе домов №11, №10, №9 №8, Малый Казачий переулок - пересечка в створе домов №7 и №9 по Большому Казачьему переулку.

Кроме того, 11 июля испытают на прочность теплосети во Всеволожском районе Ленобласти. В зону испытаний входят тепловые сети, проходящие по улицам: Деревня Новое Девяткино Квартал 1, деревня Новое Девяткино Квартал 2, улица Школьная, Флотская улица, Арсенальная улица, Озерная улица, Главная улица, улица Энергетиков, Лесная улица, Шоссе Лаврики, Боровая улица, Привокзальная площадь, Скандинавский проезд, Оборонная улица.

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