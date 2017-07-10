Картина дня: продажа Дзюбы и любимый автомобиль Путина

Самой популярной темой за день, по данным «Монитора», стала возможная продажа Артема Дзюбы из «Зенита» в «Спартак». Среди петербургских СМИ первыми об этом рассказали «Фонтанка.ру» (15:50), «Gazeta.spb» (16:10) и «Санкт-Петербург.ру» (16:50).

О продаже игрока сообщил сайт «БИЗНЕС Online», однако откуда получена такая информация, неизвестно. По данным издания, «Спартак» уже отказался от покупки игрока. При этом в «Зените» продолжают искать варианты продолжения карьеры Дзюбы и намерены продать форварда этим летом.

В «Зените» намерены сделать ставку на Александра Кокорина как основного нападающего. При этом ТАСС пишет, что президент «Зенита» Сергей Фурсенко заявил, что ничего не слышал о том, что клуб предложил московскому «Спартаку» купить футболиста Артема Дзюбу. Ситуация остается спорной.

Второй по значимости темой дня, по мнению «Монитора», стала новость о том, что Владимир Путин назвал любимую марку автомобиля. Находясь с рабочим визитом в Екатеринбурге, президент РФ принял участие в выставке «Иннопром-2017».

Путина заинтересовал стенд «Ниссана», где презентован новый джип «Мурано». Президент России вспомнил, как сам в 90-е годы ездил на автомобиле этой марки.В то время Путин работал в мэрии Петербурга. «Это была не такая сложная машина, но мне очень нравилась», - рассказал глава государства.

Самыми оперативными за сутки среди петербургских СМИ стали «Пятый канал», «Фонтанка.ру» и «Деловой Петербург».