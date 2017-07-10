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Картина дня: продажа Дзюбы и любимый автомобиль Путина

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© Фото: oshcstudents.com.au

Темы дня

Кому «Зенит» предлагает купить нападающего Артема Дзюбу, какую марку машины президент РФ считает самой лучшей.

Самой популярной темой за день, по данным «Монитора», стала возможная продажа Артема Дзюбы из «Зенита» в «Спартак». Среди петербургских СМИ первыми об этом рассказали «Фонтанка.ру» (15:50), «Gazeta.spb» (16:10) и «Санкт-Петербург.ру» (16:50).

О продаже игрока сообщил сайт «БИЗНЕС Online», однако откуда получена такая информация, неизвестно. По данным издания, «Спартак» уже отказался от покупки игрока. При этом в «Зените» продолжают искать варианты продолжения карьеры Дзюбы и намерены продать форварда этим летом.

В «Зените» намерены сделать ставку на Александра Кокорина как основного нападающего. При этом ТАСС пишет, что президент «Зенита» Сергей Фурсенко заявил, что ничего не слышал о том, что клуб предложил московскому «Спартаку» купить футболиста Артема Дзюбу. Ситуация остается спорной.

Второй по значимости темой дня, по мнению «Монитора», стала новость о том, что Владимир Путин назвал любимую марку автомобиля. Находясь с рабочим визитом в Екатеринбурге, президент РФ принял участие в выставке «Иннопром-2017».

Путина заинтересовал стенд «Ниссана», где презентован новый джип «Мурано». Президент России вспомнил, как сам в 90-е годы ездил на автомобиле этой марки.В то время Путин работал в мэрии Петербурга. «Это была не такая сложная машина, но мне очень нравилась», - рассказал глава государства.

Самыми оперативными за сутки среди петербургских СМИ стали «Пятый канал», «Фонтанка.ру» и «Деловой Петербург».

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