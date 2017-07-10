Фестиваль «Опера-всем» ограничит движение в центре Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

С 00:00 13 июля до 24:00 16 июля в связи с проведением фестиваля движение транспортных средств по площади Островского, переулку Крылова и улице Зодчего Росси будет полностью прекращено. Схема ОДД доступна по этой ссылке.

Международный фестиваль «Опера - всем» пройдет в Северной столице уже в шестой раз - с 12 по 22 июля. Он совершенно бесплатно представит горожанам и гостям Петербурга четыре шедевра оперной классики.

Как и прежде, фестиваль начнется 12 июля - в День святых Апостолов Петра и Павла на Соборной площади Петропавловской крепости. В этот день в 19:00 под музыкальным руководством художественного руководителя «Опера - всем» дирижера Фабио Мастранджело будет исполнен шедевр Михаила Глинки «Руслан и Людмила».

В этом году фестиваль вновь пройдет в самых неожиданных местах. Так, в театральный зал превратится улица Зодчего Росси - 15 июля в 17:00 там покажут одну из ярчайших опер Джузеппе Верди «Риголетто».

На Елагином острове 19 июля в 19:00 зрители увидят оперу немецкого композитора Карла Марии фон Вебера «Вольный стрелок», а 22 июля на Парадном плацу Екатерининского дворца в Царском Селе будет сыгран шедевр Бизе «Кармен», начало в 17:00.