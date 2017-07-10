Украина вводит биометрический контроль на границе для всех иностранцев

Украина вводит биометрический контроль для всех граждан, пересекающих границы страны. Это цифровая фотография и отпечатки пальцев. Об этом объявил на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) президент Украины Петр Порошенко, пишет «Медуза».

«Речь идет об усилении контроля за въездом и выездом и пребыванием граждан других государств на территории Украины», - сказал Порошенко, добавив, что такая мера «усилит возможности для борьбы с терроризмом».

Документы для введения биометрического контроля на границе уже разработаны профильными ведомствами. Точную дату введения сбора биометрических данных Порошенко не назвал, заявив лишь, что на подготовку будет отведено «необходимое количество времени».