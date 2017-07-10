Москалькова: В Чечне проводятся проверки после текста "Новой газеты" о массовом расстреле

Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила о проверках в Чечне после текста "Новой газеты" о массовом расстреле, пишет "Интерфакс". Газета передала фамилии убитых омбудсмену еще в марте.

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"Если сравнить те фамилии, по которым ко мне обращалась "Новая газета" в марте, и те, которые перечислены в статье за 9 число, то перечень, за исключением троих, совпадает", - сказала Москалькова.

"По тому обращению, которое мне пришло в марте, мною были направлены запросы в Следственный комитет, и по двоим людям, указанным в списке как пропавшие, мы получили ответ, что они не являются пострадавшими", - добавила она.

Уполномоченный отметила, у остальных, о которых написала "Новая газета", известны только фамилия и имя. "Это требует дополнительных проверочных данных, что и делает следственное управление по Следственному Кавказу", - сказала омбудсмен. Она отметила, что держит это дело на контроле.

Днем ранее, 9 июля, "Новая газета" опубликовала 27 имен людей, которых якобы убили в январе 2017 года в Грозном после задержания. Источник "Дождя" рассказал, что задержанных подозревали в нападении на родовое село главы Чечни Рамзана Кадырова. В Чечне информацию "Новой газеты" назвали ложью и фантазией. Москалькова также рассказала, что президент России Владимир Путин получил информацию о массовых убийствах.

В начале апреля "Новая газета" опубликовала расследование "Убийство чести" о преследованиях и убийствах гомосексуальных мужчин в Чечне. Анонимные источники в МВД и УФСБ по республике, в прокуратуре и администрации Чечни сообщили о более чем сотне мужчин, задержанных из-за гомосексуальных связей или по подозрению в них.