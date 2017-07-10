Статуя ангела на Александровской колонне получила новую подсветку

Статуя ангела на Александровской колонне, которая расположена на Дворцовой площади, получила новую подсветку. Оформлением архитектурно-художественной подсветки занимался СПб ГУП «Ленсвет». Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Для подсветки пьедестала и силуэта ангела на крышах Эрмитажа и Главного штаба установлено 28 узконаправленных прожекторов, отличительной чертой которых является сверхмалый угол направленности светового потока (1,6 градуса), позволяющий в точности озарить скульптуру ангела со всех ракурсов.

Кроме того, новые прожектора создают световой поток в 10 раз мощнее, в отличии от прожекторов, освещавших силуэт ангела ранее, а их общая потребляемая мощность составляет всего 420 Вт.

Александровская колонна была торжественно открыта 30 августа 1834 года, ее строительство длилось пять лет. Это не только всемирно известный символ Петербурга, но и самая высокая в мире свободностоящая триумфальная колонна, ангел, на вершине которой осеняет своими крылами Петербург, олицетворяя победу добра над злом и мира – над войной.